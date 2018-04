Pyeongchangi olümpiaraamatu näol on tegemist traditsioonilise olümpiat kokkuvõtva väljaandega, mille koostajateks on Eesti spordiajakirjanikud.

Raamat taaselustab olümpiamängude pakutud emotsioone, tõstab esile olümpiasangareid ja erilisi lugusid ning sisaldab põhjalikke kommentaare kõikide spordialade võistluste kohta. Lisaks annab raamat ülevaate olümpialinnast ja toob lugejani mängude põhjaliku statistika. Raamatu kaanepildil on Pyeongchangi olümpiamängudel edukaima eestlasena neljanda koha saavutanud Saskia Alusalu.

Olümpiaraamatu peatoimetaja on spordiajakirjanik Gunnar Press, kes on varasemalt toimetanud ka Nagano, Sydney, Salt Lake City, Torino, Pekingi, Vancouveri, Londoni, Sotši ja Rio olümpiamängude raamatuid. Raamatu kaasautoriteks on ka Postimehe ajakirjanikud Ott Järvela, Siim Kaasik, Priit Pullerits ja Andres Vaher.