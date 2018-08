Curlingu EM toob Eestisse üle 300 sportlase

Eesti Curlingu Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul on Euroopa meistrivõistluste korraldamine suurepäraseks reklaamiks kogu Eestile ja Tallinnale. «Niivõrd suurejoonelise tiitlivõistluse korraldamine Eesti 100. juubeliaastal on meie jaoks märgilise tähendusega. EMi toimumine Eestis loob pikaajalist väärtust kogu riigile, Tallinna linnale ning muidugi ka kogu Eesti spordi- ja curlingukogukonnale,» ütles Vakra.

Euroopa meistrivõistlused on Rahvusvahelise Curlingu Föderatsiooni kalendris suurima osavõtjate arvuga tiitlivõistlus, mille teleülekandeid jälgib ligikaudu 15 miljonit televaatajat üle maailma. Esmakordselt on EMist ostetud teleülekande õiguseid ka Kanadasse ja USAsse. Võistlusel osaleb 20 riiki naiste arvestuses ja 26 meeste arvestuses ning kokku saabub novembris Eestisse üle 300 sportlase ja treeneri. Võistluse läbiviimisega on lisaks seotud üle 60 jäämeistri, kohtuniku ja korralduskomitee liikme, 50-liikmeline teleülekande meeskond ning üle 100 vabatahtliku.